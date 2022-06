Trofeo Baskin sul Reno – Il resoconto

È stato un pomeriggio all’insegna del sorriso, della condivisione e dell’amicizia, pensato per fare conoscere uno sport incredibile e meraviglioso come il “Baskin”. Sabato 4 giugno si è svolto il “I Trofeo Baskin sul Reno”, organizzato da West River ASD, la neonata Società del territorio di Calderara che fa delle parole SPORT ed INCLUSIONE il suo punto di riferimento: quasi 50 atleti, 4 Società amiche coinvolte, 3 partite disputate, la presenza delle istituzioni e quasi quattro ore insieme, il tutto di fronte a tanti curiosi ed appassionati che sono passati, anche solo per qualche minuto, per scoprire questo nuovo sport, assolutamente inedito a Calderara.

West River ASD ringrazia di cuore Giovanni Zanchetta, in rappresentanza di “Avis Calderara di Reno” e “Aido Terred’acqua” per avere creduto nel progetto, fin dal primo momento. Così come un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale, ed in particolare al Sindaco Giampiero Falzone e all’assessore allo sport Maria Linda Caffarri, per avere sostenuto l’iniziativa e per essersi messi in gioco scendendo in campo attivamente durante le partite. E grazie anche alle realtà che, con la presenza dei loro ragazzi, ci hanno permesso di scendere in campo e giocare, mischiandosi e creando le tre squadre che si sono sfidate: “Bologna Baskin”, “Baskin Brothers Budrio”, “Veni Basket San Pietro in Casale” e“Basket 2000 Reggio Emilia”. E grazie a Daniela Totero (Responsabile S.T. Baskin Emilia Romagna) e Bianca Sacco (coach Bologna Baskin), che ci hanno introdotto nel mondo del baskin e dato una grande mano operativa durante il trofeo. E, per concludere, un grandissimo ringraziamento va anche a tutte le persone che, con piccoli grandi gesti, hanno fatto in modo che tutto, sabato, andasse per il verso giusto.