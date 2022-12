Trebbi: “Olympiakos super squadra abituata a vincere”

Intervenuto ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno, Davide Trebbi ha presentato la difficile trasferta per la Virtus in Eurolega contro l' Olympiakos al Pireo.

"L'Olympiakos viene dalle Final Four di Eurolega dello scorso anno. Il loro allenatore viene spesso sottovalutato. Nel roster hanno un giocatore elegante e cinico come Vezenkov e una leggenda come Sloukas. Sono un avversario molto importante e ho una sensazione simile a quella che ho avuto contro il Real Madrid, una formazione abituata a vincere. Solo al completo puoi impensierire i greci".