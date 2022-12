Trebbi: “La Virtus su Polonara. Domani con Baskonia evitare un Olympiacos 2”

In diretta su Radio Nettuno Bologna Uno, Davide Trebbi ha parlato della possibilità di vedere Polonara in maglia Virtus con l'anno nuovo e della sfida di domani contro il Baskonia in Eurolega .

"Ieri sera su "Repubblica" è uscita la notizia di una trattativa avanzata tra Polonara e Virtus. In estate era in cima alla lista dei desideri della Virtus e dal 18 dicembre i giocatori possono firmare con una squadra di Eurolega fino al 28 dicembre. Il protagonista della trattativa è l'Efes Istanbul, una diretta concorrente della Virtus in Europa. Il minutaggio medio di Polonara in Eurolega è di 11 minuti e ha fatto solo tre presenze nel campionato turco. Se l'Efes lo darà via, dovrà poi sostituirlo con qualcuno di livello. Ad oggi siamo al 55% di possibilità di vedere Polonara in bianconero. Se la società ha intenzione di fare un investimento del genere, vuol dire che ha avuto garanzie dall'Eurolega di poter rimanere nella competizione per più anni".