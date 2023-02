Trebbi: “Ieri la miglior Virtus della stagione. Asvel? Bisogna vincere assolutamente”

Davide Trebbi è intervenuto in diretta su Radio Nettuno Bologna Uno. Il collega ha commentato la vittoria di ieri sera della Virtus Bologna contro la Stella Rossa in Eurolega. Un successo che mantiene i bianconeri a quattro punti dall'ottavo posto, ultima piazza valida per la qualificazione ai playoff.

"Ieri è stata una partita che ti può segnare una stagione. Si è vista la migliore Virtus della stagione, come ha detto Scariolo. Se questa squadra muove velocemente la palla e non fa rifiatare la difesa, è da playoff di Eurolega. Lo ha dimostrato più volte anche nelle partite più difficili fuori casa come a Madrid, Barcellona e contro il Fenerbahce. Una squadra che, quando è in difficoltà e gli mancano degli uomini, reagisce alla grande".