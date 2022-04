Trebbi: “Grande prova di forza della Virtus”

Le parole di Davide Trebbi

“Questa fase finale di Eurocup non si gioca al meglio delle tre o andata e ritorno ma in gara secca e ieri sera la Virtus ha dimostrato di essere una grande squadra. Nonostante l’8% nel tiro da tre punti la squadra di Scariolo è stata capace di trovare altre soluzioni, una squadra matura che non si scoraggiata davanti alle difficoltà ed è così riuscita a portare a casa la vittoria. È stata una partita bellissima anche per merito di Ulm che non ha mollato un centimetro e ha giocato una grande partita. Ora in semifinale la Virtus attende la vincente di Valencia-Boulogne, entrambe due ottime squadre: forse i francesi sono un avversario più alla portata".