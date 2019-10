Trebbi: “Giornata perfetta per la Virtus. La Fortitudo imparerà la lezione”

Intervistato da Sport Today, Bruno Trebbi ha parlato della vittoria della Virtus di ieri sera: “Ieri è stata una giornata perfetta per i tifosi virtussini. Hai battuto Venzia, la squadra campione d’Italia, una delle concorrenti dirette, insieme a Milano e Sassari. Poi Teodosic è tornato e ha preso in mano la partita fin da subito. 17 punti in 9 minuti, poi si è messo a lavorare da assistman. La Vu ha fatto una prova di grande solidità mentale. Sicuramente Teodosic, con il suo lavoro, ha dato una mano sotto questo aspetto. Meglio di così non poteva andare. La Virtus è una squadra forte, non so se ancora da scudetto, ma sicuramente è una da semifinale scudetto. Mercoledì arriva il Maccabi Rishon che sembra la squadra materasso del girone. Un test utile per valutare Delia e Teodosic.”

