Tedeschi: “Virtus favorita, ma è un derby anomalo. Sacchetti? Merita fiducia”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, il collega Andrea Tedeschi ha espresso la sua opinione a pochi giorni dal derby di Basket City

“Sensazioni? Io penso che la cosa più emblematica sia l’assenza di coreografia dentro il palasport ma anche fuori, visto che la Fossa aveva organizzato una coreografia all’esterno dell’impianto e le norme non lo consentono – ha affermato – Domenica sarà un evento anomalo, silenzio surreale in campo, qualche applauso dei panchinari e poco di più. Cori artificiali? Per me metterebbero un velo ulteriore di malinconia”.