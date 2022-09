Supercoppa – La Virtus batte Milano 72 a 64 dopo un tempo supplementare

La Virtus è in finale di Supercoppa

La squadra allenata da coach Scariolo, che ha dovuto vincere la partita per ben due volte, ha messo in campo una difesa davvero granitica ed una energia da Eurolega. Sugli scudi il nigeriano Ojeleye, capace di sorreggere la squadra durante il difficile primo tempo, e Isaia Cordinier che ha dato l'accelarata giusta nel secondo tempo. Iffe Lundberg, praticamante invisibile per tutta la partita, ha infilato una tripla importantissima durante il tempo supplementare. Bene anche Bako, autore di una schiacciata imperiale.