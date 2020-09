Supercoppa basket – La Virtus vince in rimonta il derby 107

Termina con una vittoria della Virtus il primo derby della stagione cestistica. Una vera altalena di emozioni nella sfida dell’Unipol Arena che vede trionfare gli ospiti grazie alla profondità del proprio roster, rispetto a quello fortitudino. La squadra di Sacchetti ha molto da rammaricarsi per quello scellerato terzo quarto che ha visto l’Aquila entrare in campo sul +11 per poi uscirne alla sirena sul -9.

In avvio la Effe parte forte, spingendo soprattutto con il tiro dall’arco (5/10 al termine del primo quarto). Nel secondo tempo i padroni di campo hanno anche la possibilità di allungare, ma Teodosic e Gamble mettono una pezza salvando il primo tempo virtussino. Nella ripresa la Vu cambia completamente atteggiamento e grazie alla difesa di Pajola e all’attacco sempre di Gamble, non solo riesce nel riaggancio, ma sorpassa i cugini in biancoblu. Nell’ultimo parziale la Effe ha gravi problemi di falli nel reparto dei lunghi e non riesce ad impensierire la Virtus che vince e vola in testa al girone B con 2 vittorie di vantaggio in classifica su Fortitudo e Reggio Emilia (sconfitta da Cremona).

Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 – Virtus Segafredo Bologna: 73-87 (24-18; 46-35; 57-66; 73-87)

Fortitudo: Banks 16; Aradori 14; Mancinelli NE; Simon NE; Dellosto; Fletcher 2; Palumbo; Fantinelli 13; Happ 10; Withers 12; Totè 6.

Virtus: Tessitori 4; Deri; Abass 3; Pajola 7; Alibegovic 12; Markovic 7; Ricci 9; Adams 3; Hunter 8; Weems 7; Teodosic 12; Gamble 15.