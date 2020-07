Sorteggio Fortitudo, le parole di Sacchetti e Carraretto

Dodici anni dopo l’ultima volta, la Fortitudo è tornata ad essere parte di un sorteggio europeo. I biancoblu oggi sono stati sorteggiati nei gironi di Basketball Champions League. La Effe giocherà nel Gruppo D contro AEK Atene, Brose Bamberg, Hapoel Holon, Pinar Karsiyaka, Retabet Bilbao, Cholet e una tra Neptunas Klaipeda, Tsmoki Minsk, Bc Balkan e London Lions. Con una nota sul proprio sito ufficiale, il club biancoblu ha voluto far conoscere le dichiarazioni riguardo il sorteggio del proprio coach Meo Sacchetti e del proprio gm Marco Carraretto. Ecco le loro parole.

Meo Sacchetti: “Affronteremo subito squadre di grande esperienza e tradizione non solo nei rispettivi paesi ma anche per i risultati raggiunti nelle competizioni europee. Allo stesso tempo (pur mancando dalle Coppe da qualche anno), quanto a blasone e storia cestistica anche la nostra Fortitudo non ha nulla da invidiare agli altri Club. Massimo rispetto per tutte le nostre sette avversarie ma nessun timore. Le squadre andranno valutate e giudicate una volta che saranno definiti i rispettivi roster, è ancora troppo presto per farlo. Giocheremo in piazze importanti e belle città. La voglia di dare il massimo non ci mancherà e il livello della competizione sarà subito elevato”.