Slitta il passaggio di proprietà della Effe: nodo costi

'Ok, ma il prezzo ancora non è giusto e il passaggio di proprietà della Fortitudo si fa ancora aspettare' scrive Luca Bortolotti su Repubblica.

Non c'è ancora la fumata bianca per il passaggio da Muratori al gruppo di imprenditori guidato da Stefano Tedeschi. Finita la due diligence, sembra ormai ad un passo la cessione ma consegnate le carte ai commercialisti sarebbero emersi costi dell'operazione diversi, cioè al rialzo. E allora i conti sono da rifare e l'ufficialità slitta. Inizialmente l'intesa prevedeva un pagamento in tre rate da 500 mila euro e il vecchio proprietario si impegnava a fare da garante tramite sponsorizzazioni, ma il passaggio formale con i commercialisti ha fatto emergere un pregresso più alto di cui doversi far carico per i nuovi eventuali proprietari. La fumata bianca è allora slittata e si avvicina la prima scadenza formale: venerdì per presentare la documentazione di iscrizione alla prossima A2, mentre entro il 7 luglio va versata alla Fip la prima rata.