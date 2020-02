Serie A Basket, ipotesi 3 maggio per recuperare la 23′ giornata

Dopo la sospensione dei campionati diramati dalla LNP causa emergenza Coronavirus, si cominciano adesso a valutare le eventuali date per i recuperi. Al momento l’ipotesi più accreditata per recuperare la 23′ giornata di Serie A sembrerebbe il 3 maggio. Sarebbe il weekend di pausa che intercorre tra la fine della regular season e l’inizio dei playoff. Con la 23′ giornata che di fatto diventerebbe l’ultima di campionato.

La decisione però è tutt’altro che decisiva. Si tratta infatti solo di un’ipotesi momentanea. Infatti molto dipenderà dal percorso delle italiane in Europa. Sassari infatti se dovesse qualificarsi per le Final Four di Champions League, non sarebbe disponibile in quella data. Ecco spiegato perché l’ufficialità della data di recupero slitterà abbastanza in là nel tempo. Ricordiamo che nella 23′ giornata la Virtus affronterà Brescia al Paladozza, mentre la Fortitudo giocherà a Pistoia.