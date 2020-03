Serie A Basket, cambiati gli orari delle sfide di Virtus e Fortitudo

La LBA dispone la nuova programmazione della seguente giornata la quale, in conformità con la disposizione della FIP che tiene conto delle norme previste dal decreto governativo del 4 marzo 2020, si disputerà a porte chiuse. Cambiato l’orario di entrambe le bolognesi che però non giocheranno lunedì sera, come inizialmente sembrava possibile.

Ecco il programma delle due bolognesi per la 7′ giornata di ritrono:

Segafredo Virtus Bologna-Grissin Bon Reggio Emilia – domenica 8-3-2020 ore 17.00, diretta: Eurosport Player.

Germani Basket Brescia-Pompea Fortitudo Bologna – domenica 8-03-2020 ore 18.30, diretta: Eurosport Player.