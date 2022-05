Semifinale playoff gara 2 – La Virtus batte Tortona 91-70

La Virtus vince gara 2

Tortona sin dai primi minuti del match è brava a mettere in difficoltà la Virtus, grazie soprattutto ad un difesa energica, ai numerosi rimbalzi catturati in attacco e una buona prova corale nel tiro dall'arco. Le Vu Nere faticano a trovare la giusta quadratura del cerchio e, infatti, al primo mini intervallo vanno a sedersi in panchina sotto di 6 lunghezze (20-26). Nonostante Scariolo inserisca in campo uomini su uomini, i primi minuti del secondo quarto sono sempre in controllo dei piemontesi. La svolta per la Segafredo arriva con l'ingresso di Nico Mannion (che non era entrato in gara 1). L'ex Golden State Warriors in un Amen piazza 5 punti consecutivi che riportano la Virtus a contatto (25-28). A 5 minuti dalla fine del primo tempo Bologna trova il primo vantaggio con Tessitori (29-28). Dopo aver messo il naso avanti la Virtus prende in controllo la gara e grazie ad un parzialone di 13-0 tocca il +8 (41-33) andando poi a chiudere il tempo sopra di 6 (41-35).