Scariolo: “Voglio una Virtus coesa e compatta, sarà stagione lunga”

Lunga intervista sul Corriere di Bologna per Sergio Scariolo , coach campione d'Europa con la Spagna e prossimo al ritorno in Eurolega con la Virtus Bologna :

"Ho dato le mie impressioni nella costruzione della squadra, sono stato in contatto con Ronci e so quali erano le possibilità e i limiti entro i quali muoverci. Ho visto tutti gli allenamenti e le amichevoli e ho trasmesso agli assistenti le mie considerazioni. Adesso però è il momento di avere un contatto diretto per capire qualcosa di più".