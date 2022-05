Scariolo: “Contenti, ma non abbiamo ancora fatto nulla”

Le parole di Scariolo

La Virtus con la vittoria di Valencia è diventata la prima squadra italiana a raggiungere la finale di Eurocup e ora avrà l'ultimo atto alla Segafredo Arena contro Bursaspor. La finale non vale solo per la vittoria del trofeo ma anche per l'accesso all'Eurolega.

"Abbiamo fatto un buon lavoro controllando la partita - le parole di Scariolo dopo la vittoria 73-83 a Valencia - Ci sono stati momenti difficili e loro non mollano mai, per questo non ho mai avuto la sensazione che la partita fosse vinta. Voglio sottolinea il grande lavoro di Shengelia su Dubljevic e il fatto che ci siamo passati bene la palla. Siamo felici per i nostri tifosi, ma non è finita. Manca una partita, sarà una finale il vantaggio del fattore campo non esiste anche se siamo contenti di giocare davanti al nostro pubblico. Sarà una battaglia dove non ci sono favorite".