Scariolo: “Bursa grande squadra, serve conoscere tutti i dettagli della gara”

Le parole di Scariolo

"Ci siamo preparati con grande serietà - le sue parole - Sia noi che Bursa siamo due squadre diverse rispetto alla regular season, loro sono una grande squadra e con grandi tiratori, ognuno conosce il proprio ruolo. Noi dovremo scendere in campo conoscendo ogni dettaglio della gara e saremmo ingenui ad aspettarci cose facili. Durante la stagione siamo sempre stati abbastanza compatti: abbiamo avuto un sacco di vicissitudini e infortuni e proprio lì sta la ragione per la quale siamo qui ora. Bisogna canalizzare bene le emozioni tramite l’attenzione da mettere in campo, che aiuta a svuotare la mente".