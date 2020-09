Si rivede finalmente il miglior Markovic. Il tiro dall’arco necessita ancora di qualche aggiustamento, ma finalmente si rivede la sua grande consistenza in cabina di regia. Riesce a tenere a zero le palle perse e a questo dato aggiunge recuperi e un grande sforzo proposto in difesa.

9 punti, 4 rimbalzi, 5 assist, 2 palle rubate.