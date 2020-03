Sardara: “Se il campionato si chiudesse qui, giusto dare lo scudetto alla Virtus”

Intervistato ieri dall’emittente della Dinamo Sassari, Dinamo Tv, il presidente della squadra sarda ha parlato dell’eventuale sospensione dei campionati. Ecco le dichiarazioni di Stefano Sardara, come riportate da Sportando.

“Petrucci ha fatto bene a richiamare l’attenzione di tutti sulla responsabilità, qua non possiamo pensare che oggi il problema sia approfittare della situazione per trarne beneficio. Se venisse chiuso qua il campionato, sarebbe giusto che lo scudetto andasse alla Virtus perché finora è stata la più brava ed è prima, allo stesso modo sarebbe giusto che chi è ultimo retroceda. La Lituania ha chiuso il campionato e ha assegnato il titolo allo Zalgiris. Spero che non si arrivi a una soluzione del genere, ma se dovesse avvenire bisogna pensare che non si può dare il ‘6 politico’, perché abbiamo tutti investito tanto in termini economici, di risultato, va premiato lo sforzo fatto”.