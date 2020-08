Sacchetti: “Importante capire se e quando ci sarà il pubblico. Per noi molto importante”

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fortitudo Bologna ha pubblicato un commento del proprio allenatore sul calendario di Serie A appena ufficializzato. Ecco le parole di coach Meo Sacchetti.

“Al netto dell’uscita del calendario, è chiaro che la prima variabile importante sarà capire se e in quale percentuale il pubblico potrà essere presente sugli spalti. E’ un discorso che vale per tutti ma, pensando a noi, credo sia superfluo dover ribadire quale e quanta differenza ci sia tra il poter contare sul sostegno dei nostri tifosi e doverne, invece, fare a meno. Speriamo davvero che si riesca a trovare una buona soluzione che, nel garantire la sicurezza e la tutela di tutti, consenta di evitare le porte chiuse. Premesso questo, va da sé che il nostro obiettivo sarà quello di dare sempre il massimo in intensità e sacrificio per raggiungere il miglior risultato possibile. Le prime giornate saranno subito impegnative e delicate, sia perché ripartire dopo uno stop così lungo sarà certamente un fatto particolare e potrebbe nascondere per tutti qualche insidia, sia perché dovremo affrontare avversarie di assoluto livello, alcune delle quali puntano alla conquista dello scudetto. Credo che i primi, veri bilanci potranno essere fatti dopo un terzo di stagione. Noi siamo convinti di aver allestito una buona squadra ma sarà l’atteggiamento che metteremo sul parquet ogni volta a determinare la bontà del nostro lavoro. Nessuno ci snobberà e noi non potremo permetterci di snobbare nessuno. Il derby con la Virtus? Molto semplicemente, posso solo dire che faremo di tutto per regalare al Club, ai nostri tifosi e a noi stessi una giornata di festa. L’obiettivo primario che tutti dobbiamo inseguire, oggi, è confidare che questa partita così speciale si possa giocare con il calore e la passione dei tifosi sugli spalti”.