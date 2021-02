Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Dario Ronzulli che ha parlato della Virtus che stasera sarà impegnata contro la Reyer Venezia per le Final Eight:

“Sarà una gara complicata e una rivincita per la Virtus. Venezia è una squadra ostica e stasera mi aspetto una battaglia. Se la Virtus vuole vincere non deve sbagliare nulla per tutti i 40′ minuti”.