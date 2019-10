Roberto Martini: “Calendario Virtus favorevole, se avesse giocato con…”

Ospite di Sportoday su E’Tv, Roberto Martini ha parlato dell’avvio di stagione di Virtus e Fortitudo, soffermandosi sul calendario facile per le due bolognesi.

“Il calendario di entrambe è stato favorevole, in particolare per la Virtus. Se con Venezia e Varese avesse giocato fuori probabilmente non sarebbe imbattuta. Poi ha giocato contro formazioni mediocri come Roma e Pesaro. Vorrei ricordare che l’anno scorso la Virtus ebbe la prima partita a Trieste, poi Milano, Avellino, Cremona e Venezia. Incontrò le più forti subito. I due calendari sono stati diversi. Così diventa tutto più facile perché quando vinci problemi non ce ne sono, quando tiri la palla va dentro, non sei teso, non ci sono discussioni. Anche la Effe ha avuto un calendario strafavorevole. Ha giocato con due neopromosse e contro una destinata a retrocedere come Pesaro. Adesso andrà a giocare contro Pistoia”.