Republica – Caja: “Fortitudo da duri tireremo al massimo per salire in A”

Fortitudo prima in classifica e imbattuta, il palazzo pieno, la nuova proprietà che sembra aver convinto tutti e coach Attilio Caja a comandare, anche con durezza, dalla panchina. In una intervista a Repubblica il coach della Effe si è raccontato così:

«Provo a stare sveglio e a dire che c’era una speranza, il 18 agosto al via, e oggi siamo oltre quella speranza. Sono stati bravi i ragazzi, abbiamo trovato a Zola la casa giusta, e quanto a me sono abituato ai tempi stretti. Di solito subentro, in squadre da salvare, lì tocca sempre far presto».