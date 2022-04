Repubblica – Stasera la Virtus si gioca l’accesso alle semifinali di Eurocup

Gara secca contro i tedeschi di Ulm

I tedeschi, ottavi alla fine del girone, hanno già compiuto un’impresa eliminando Badalona negli ottavi. Queste due squadre si sono già scontrate due volte nella regular season con una vittoria per parte: a Bologna vinse la Virtus 87-76 mentre in Germania finì 84-68 per i tedeschi. La vincente di questa sfida in semifinale affronterà una tra Valencia e Boulogne. “Non ci resta che fare al meglio il nostro lavoro, con umiltà e attenzione ai dettagli, soprattutto ai rimbalzi, che saranno una delle chiavi: negli 80 minuti delle due gare contro Ulm, siamo sotto di 12 rimbalzi. Abbiamo tanto lavoro da fare ma allo stesso tempo guardiamo avanti per superare questo buon avversario, per provare ad entrare tra le migliori quattro del torneo” queste le parole di Coach Scariolo alla vigilia.