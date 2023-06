Repubblica – Scariolo, adesso c’è solo la finale. E forse solo dopo sarà NBA

Con il primo atto della finale scudetto fra Virtus Bologna e Olimpia Milano, Repubblica concede un articolo alla situazione di Sergio Scariolo e il suo futuro. Il coach delle V nere e della nazionale spagnola ha accettato la corte dei Toronto Raptors per l'NBA, concedendo anche di partire immediatamente per il Canada per sostenere i primi colloqui sul ruolo. Il buonsenso è prevalso e Don Sergio rimarrà in Italia, comunicando via Skype con la franchigia canadese. Pensando soltanto alle gare con Milano.