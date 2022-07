Repubblica – Myers dice no alla Effe

'Carlton dice no', scrive Repubblica sull'offerta di Muratori per la carica di presidente.

Dopo qualche settimana di pensatoio, l'ex guardia della Fortitudo Carlton Myers ha scelto di non accettare la carica di presidente tanto caldeggiata dal principale finanziatore del club Gianluca Muratori. In ballo c'era anche il nome di Vincenzo Esposito che quasi certamente dirà di no, ma in società si spera possa accettare almeno il ruolo di allenatore. Fortitudo dunque nel caos, anche perché da circa due settimane è scaduta la carica del dimissionario Pavani, che ha in ballo un nuovo progetto a Firenze ma potrebbe essere richiamato come presidente.