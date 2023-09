Repubblica – Ecco i reduci del Mondiale Pajola e Dobric i più felici

Se da un lato Achille Polonara ha giocato una rassegna oltremodo negativa, dall'altro Alessandro Pajola ha trovato forse la sua dimensione internazionale. Le statistiche sono simili tra i due, 4.4 punti di media a testa in diciannove minuti sul terreno, ma il play è stato tra i più efficace della sua nazionale, offrendo buona regia e la sua solita difesa, mentre l'ala è stata tra i più dispersi con un 0 su 18 da tre che inquieta i tifosi della Virtus. Un altro appagato è sicuramente Dobric, l'ultimo ad arrivare visto che la Serbia è in semifinale: il suo è un mondiale da gregario fatto di 8.5 di media in 22 minuti. Cordinier è invece uscito prematuramente con la Francia mentre Shengelia ha fatto il massimo per la prima partecipazione georgiana con 15.5 punti di media. Oggi rientra Scariolo, eliminato con la Spagna, che è stato sostituito in questi giorni da Diana e che dovrà affrontare il nodo Lundberg. La guarda partecipa in allenamento ma non alle amichevoli e la Virtus spera arrivi una offerta per poi portare a termine un nuovo innesto.