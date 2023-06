Repubblica – Cazzola: “Che spettacolo. Bravi Zanetti e Scariolo”

"Da virtussino poi non posso che ringraziare Zanetti per aver riportato la Virtus dove merita, dove è giusto che stia. Stiamo assistendo ad un grandissimo spettacolo, io mi sto davvero divertendo tanto. Secondo me la cosa importante sarà non sbandare, restare lì, con nervi e fisico, tenere la concentrazione altissima. Abbiamo qualche difetto, questo sì. Le percentuali ai liberi ci penalizzano".