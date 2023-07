Repubblica – Bresciani: “Non potevo farmi da parte, Fortitudo ha blasone da A1”

Bresciani entra nella Effe per riportarla in A1

L'ex attaccante del Bologna è stato intervistato da Repubblica: "Quel gol al Chievo mi fece amare da Bologna, per questo adesso non potevo farmi da parte, c’era bisogno, e mi fa piacere far parte di un club come questo Ho detto subito sì. Sono molto felice, riaffacciarmi su Bologna mi gratifica molto. Prospettive? Stefano Tedeschi è una persona molto seria, equilibrata, quello che occorre. Io vedo la Fortitudo come una realtà da A1 per storia e prestigio, ma ci vorrà tempo. Sicuramente punteremo molto sul settore giovanile e sulla formazione: servono bravi istruttori, passione, tempo, ripartire dalla base"