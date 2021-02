Prestazione sontuosa in cabina di regia. Chiude un altro incontro ad un solo assist dalla doppia cifra. Bene in difesa anche se meno continuo del solito. Non segna dal campo ma non è un problema, soprattutto perché non spreca nemmeno un possesso a sua disposizione.

2 punti, 3 rimbalzi, 9 assist, 1 palla rubata.