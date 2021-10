Montanari: “Meriti a Martino per la vittoria. Virtus? Squadra più forte del campionato”

Damiano Montanari ha parlato in diretta durante la trasmissione Pomeriggio Rossoblù ai microfoni di Radio Nettuno Bologna 1 sulla doppia vittoria dei due team di pallacanestro bolognesi:

"Una partita che la Fortitudo attendeva con ansia e la prima vittoria è coincisa con due elementi chiave: l'uno è la registrazione della difesa, che ha decisamente migliorato la propria performance limitando i punti del Pesaro; l'altro è la consacrazione di Benzing, migliore in campo con 23 punti segnati, ma soprattutto con il suo apporto in termini di leadership, ciò che mancava alla squadra per fare la differenza, segnando punti pesanti assieme a Gudmundsson"