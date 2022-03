Giuliante: “C’è rammarico per la sconfitta contro Sassari. Benzing potrebbe tornare a Cremona”

Intervistato in diretta in esclusiva su Radio Nettuno Bologna Uno, Mario Giuliante, giornalista di basket, ha parlato dell'ultima partita contro Sassari e della Fortitudo in generale

"Bisogna dire che c'è molto rammarico per la partita, la Fortitudo ha perso 85 a 79 e come ha sottolineato Martino è mancata lucidità nel finale per poter chiudere la partita, ed è un vero peccato perché la effe se l'è giocata al meglio nonostante le assenze. C'è rammarico perché questa partita si poteva vincere, bissando il successo di Trieste, invece siamo riaffondati in classifica, considerando che Napoli ha vinto e si allontana".