Qui Fortitudo – Niente Champions per i biancoblù

La Fortitudo non prenderà parte alla Basketball Champions League

La Bcl, l'organo europeo che si occupa di organizzare la manifestazione, ha reso noto solo il nome di tre club italiani ammessi con Sassari e Brindisi che sono stati inseriti direttamente nella fase a gironi, mentre Treviso dovrà passare dai preliminari. C'è rammarico per la Effe perché probabilmente sarebbe bastata solo una vittoria in più per far valere l'accordo triennale sottoscritto nella passata stagione e che aveva come vincolo quello di raggiungere il 25% delle vittorie nel proprio campionato.