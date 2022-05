Playoff gara 2 – La Virtus batte Pesaro 70 a 51

La Virtus si porta sul 2-0

Redazione TuttoBolognaWeb

di Federico Massari

Senza Shengelia (per lui 10 giorni di stop) e MilosTeodosic (seduto in panchina ma non utilizzato), la Virtus Segafredo Bologna si è portata senza troppi patemi sul 2-0 nella serie contro Pesaro. La resistenza della Carpegna Prosciutto è durata un tempo, andandosi di colpo a frantumare in avvio di ripresa quando la Virtus con un perentorio parziale di 11-4 ha toccato il +13. Da quel momento in poi la Virtus con le seconde (e terze) linee in campo è stata brava ad allungare fino al +22 e a chiudere di fatto la partita anzitempo.

CRONACA

La Virtus inizia con un inusuale 0 su 4 nell prime quattro azioni in attacco. Dopo quasi due minuti arriva il goal di Weems che piazza una tripla dall'angolo (3-2). Si segna pochissimo da ambo le parti, dopo quasi 5 minuti il punteggio è ancora fermo sul 4-4. Dopo svariati errori (Hervey 0-3), Hackett trova la tripla del +3 (7-4). La Virtus continua a sbagliare e Pesaro si porta avanti 7-10. Hervey si siede in panchina con uno 0-4 sul groppone. Entrano Belinelli, Pajola e Alibegovic. Il bosniaco risponde subito presente con 5 punti consecutivi (tripla e schiacciata). Pesaro contro risponde con una tripla che chiude il primo quarto con i biancorossi in vantaggio 12-13. La seconda frazione si apre con un canestrissimo di Tambone per il nuovo +3 pesarese. Alibegovic a parte (che ne infila altri 2), polveri bagnatissime per la Virtus. Pesaro però non ne approfitta per provare a scappare andando a perdere dei palloni banali che tengono le Vu Nere a contatto. Belinelli si sblocca con la tripla del pareggio (17-17). Tessitori e Hervey firmano il primo allungo bianconero per il +6 (24-18), vantaggio che si manterrà inalterato fino all'intervallo lungo (31-25).

L'inizo della ripresa è tutta di marca virtussina. I bianconeri grazie a un rivitalizzato Hervey, coadiuvato da Jaiteh e Hackett piazzano un parziale di 11-4 per il massimo vantaggio (42-29). La Carpegna Prosciutto con un contro parziale di 5-0 firmato da Mareks Majeris ricuce fino al -8 (44-36). A due minuti dal mini intervallo follia di Tyrique Jones che dopo un fallo si prende pure un tecnico uscendo così per 5 falli. Il quarto si chiude con le Vu Nere in vantaggio 47-38. L'ultimo quarto si apre all'insegna di Jakaar Sampson capace di infilare 6 punti in un Amen facendo toccare alla Virtus il +16 (55-39). Mannion con due bombe consecutive fa volare la Segafredo sul +19. Il vantaggio si allunga ancora (70-48) e la partita finisce. La Virtus batte Pesaro 70 a 51. Ora testa a gara 3 giovedì sera alle 20.45.

TABELLINO

VIRTUS: Belinelli 7, Weems 8, Jaiteh 7, Mannion 8, Tessitori, 4 Pajola 4, Cordinier 4, Teodosic, Hervey 6, Hackett 6, Sampson 6, Alibegovic 10. All. Sergio Scariolo

Foto: Segafredo Virtus Bologna