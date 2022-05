Playoff gara 1 – La Virtus batte Pesaro 82 a 76

Vittoria sofferta per gli uomini di Sergio Scariolo

Partita complicatissima per la Virtus Segafredo Bologna quella andata in scena questa sera alla Segafredo Arena contro la Carpegna Prosciutto . Pesaro ha avuto il grande merito di non mollare mai di un centimetro, andando sempre a ricucire ogni tentativo di fuga da parte dei bianconeri. Buona la prova di Marco Belinelli autore di 14 punti.

La Virtus, toccato più volte il +11, sembrava dovesse archiviare la pratica pesarese da un momento all'altro. Invece i marchigiani grazie alla serata favorevole al tiro dalla lunga distanza (bene sia Tambone che Moretti) e la pazzesca energia sprigionata dai suoi lunghi sotto canestro, ha dovuto abdicare solamente a trenta secondi dalla sirena. La Virtus, dopo la vittoria in Eurocup e dopo il bagno di folla di venerdì in Piazza Maggiore, è stata brava a rimanere comunque in controllo della partita senza mai farsi prendere da troppo nervosismo, nonostante la distorsione alla caviglia di Shengelia (fino a quel momento uno tra i migliori in campo) e qualche tentativo di provocazione da parte di Tyrique Jones sotto le plance. Ora testa a gara due visto che già martedi si ritornerà in campo.