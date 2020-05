Petrucci: “Basket torni alle origini, in estate giochiamo all’aperto”

Nella giornata di oggi il presidente della FIP Gianni Petrucci ha parlato all’ANSA. Petrucci ha ribadito di aver commissionato al Politecnico di Torino lo studio di una mascherina specifica per i giocatori. Un prodotto che possa permettere di respirare e giocare regolarmente. Il presidente FIP ha poi dichiarato di poter intraprendere anche la strada delle partite all’aperto. Ecco un estratto delle parole di Petrucci.

“Per affrontare la ripartenza del basket dopo l’emergenza Coronavirus sto pensando alla possibilità quest’estate, in caso di restrizioni e nel caso le autorità lo permettano, di riportare questo sport alle origini: giochiamo all’aperto.

Il nostro sport si presta. In particolare nel 3vs3, ma anche nel basket giocato a cinque giocatori. Il clima in Italia ci aiuta. Perché non sfruttare questa opportunità per evitare il più possibile i rischi da contagio?”.