Oggi Virtus-Venezia, Djordjevic: “Massimo rispetto. Teodosic? Vediamo”

Grande giornata di calcio a Bologna, ma anche di basket. La Virtus sarà di scena al Paladozza contro i campioni d’Italia di Venezia, mentre la Effe giocherà nella classica di Varese. Il coach bianconero Sale Djordjevic ha parlato alla vigilia del match, ammettendo la possibilità di vedere Teodosic in campo:

“Venerdì ha fatto il primo allenamento con la squadra, vediamo se fargli giocare qualche minuto – ha ammesso – Valuterò io se questo basta per farlo giocare: dobbiamo guardare soprattutto alla sua crescita fisica, dobbiamo essere cauti”. Su Venezia: “Massimo rispetto per loro, anzi faccio i complimenti per la vittoria dello Scudetto. Sarà una partita dura e fisica contro una squadra che sale sempre di colpi con il passare dei minuti. Da parte nostra dobbiamo continuare a crescere partendo dalla difesa”.