Oggi la Virtus in Eurocup, ecco dove vederla in TV ed ascoltarla in radio

Ancora senza Milos Teodosic, che dovrebbe rientrare domenica in campionato contro Venezia, la Virtus inizierà oggi il suo percorso in Eurocup in trasferta contro la Ratiopharm Ulm.

La partita sarà trasmessa alle ore 19.30 in diretta televisiva su Eurosport Player, radiofonica su Radio Bologna Uno.

Per quanto riguarda la formula della competizione, sono 24 le squadre partecipanti divise in quattro gruppi da sei. Al termine della prima fase (18 dicembre) le prime quattro di ogni girone passeranno al turno successivo dove saranno divise in quattro gruppi. La seconda fase terminerà il 4 marzo e passeranno le migliori due di ogni raggruppamento. Le otto rimaste in corsa affronteranno i playoff composti da quarti di finale, semifinali e finali: tutti i turni saranno al meglio delle tre partite.