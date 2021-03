Moretti: “La Virtus ha i mezzi per tornare in Eurolega. Suo punto di forza? Djordjevic”

Virtus e Badalona si affronteranno ai quarti di finale di Eurocup e questo incrocio riporta alla mente quegli anni ’90 in Eurolega. Paolo Moretti, ex giocatore della Virtus, era in campo in quelle sei sfide tra il 1992 e il 1995. Ecco il suo ricordo al Corriere di Bologna:

“Erano due squadra dell’élite europea, ogni anno erano partite di alto livello e piene di fascino. Si giocava in un palazzetto pazzesco alla periferia di Barcellona, con una vera e propria comunità che seguiva il club in maniera viscerale. In quel periodo la Joventut era una potenza europea con Obradovic come allenatore, in campo i fratelli Jofresa, il mitico Villacampa e Corny Thompson. Oggi come allora la Joventus ha una cantera importante e si fa i propri campioni in casa”.