Milano-Virtus, le pagelle

Male nel primo quarto: fatica a creare superiorità e in difesa non contiene bene il proprio uomo. Dal secondo periodo però si trasforma. Praticamente perfetto dall’arco, punisce ogni piccola disattenzione della difesa milanese. Anche in difesa non si lascia sopraffare dalla maggiore velocità degli esterni biancorossi. A tutto questo aggiunge anche diversi assist. MVP della notte europea.