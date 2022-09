Milano-Virtus, le pagelle

Tante palle perse, tanti liberi sbagliati, nessun canestro dal campo segnato, però quando c’è lui in campo la Virtus ha un alto ritmo sia in attacco, sia in difesa. Gestisce bene il pallone e regala diversi assist. Dietro fa un capolavoro cancellando due talenti come Baron e Mitrou-Long, costringendoli a tirare col 10% su azione.