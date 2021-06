Milano-Virtus gara 1, le pagelle

Rimbalzi, intensità in difesa, ottima regia e un canestro che pesa come un macigno sul risultato finale. La bomba da 8 metri nel momento chiave del match, con Milano lanciata nella rimonta e solo a -2, è il sigillo su una partita dove in attacco ha lasciato più spazio ai solisti bianconeri, per compensare con atletismo e fisicità straordinarie.