Milano sconfitta a Sassari. La Virtus è la nuova capolista della Serie A

La squadra di Ettore Messina cade in Sardegna con un canestro di Robinson all'ultimo secondo

La vittoria delle Vu Nere arrivata nella serata di ieri, forse con qualche patema di troppo a metà dell'ultimo quarto (brava Trieste rimontare 14 punti), ha portato a dieci la striscia di vittorie consecutive. Ora per gli uomini allenati da coach Sergio Scariolo testa all'ultima fondamentale giornata in Eurocup contro il Bourg-en-Bresse per capire le posizioni in classifica definitive del girone B.