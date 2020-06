Messina su Zanetti: “Speravo fosse una imitazione di Crozza…”

L’affondo di Massimo Zanetti era stato duro ‘quando seguiamo un giocatore arriva Milano ad offrire di più e poi non lo fa giocare’. Queste le parole del patron Virtus settimana scorsa a margine della conferenza stampa con cui l’imprenditore ha ribadito la volontà di riportare in alto la V. Dopo una settimana è arrivata la risposta del coach di Milano Ettore Messina dalle colonne di Repubblica.

“Io non mi sento di certo il nemico della Virtus – ha affermato – Se ai dirigenti bianconeri fa piacere individuarmi così, perché un avversario serve sempre per eccitare le folle facciamo pure. Io non mi sentirò mai un nemico della V. Sinceramente, speravo fosse Crozza che imitava Zanetti perché io avevo appena detto a una tv bolognese che a la Virtus sta facendo benissimo”.