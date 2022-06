Mercato Virtus – Spunta il nome di Ibaka

Ibaka nome per la Virtus?

Un incredibile nome di mercato in vista della prossima stagione è stato accostato alla Virtus Bologna.

Mentre si disputa la finale Scudetto con Milano, continuano a uscire rumors sui miglioramenti da effettuare nel roster della prossima stagione per affrontare il ritorno in Eurolega. Tuttosport di oggi fa addirittura il nome di Serge Ibaka, campione Nba nel 2019 e reduce da 54 partite tra Clippers e Bucks con 6.8 punti di media. Sergio Scariolo lo conosce bene per averlo allenato ai Toronto Raptors.