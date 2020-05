Mercato Virtus, offerto triennale ad Abass, interessa Tessitori

Per la Virtus si continua a parlare di Awudu Abass. L’italiano resta l’obiettivo numero uno. Secondo SB Daily, oggi a società bianconera avrebbe affondato il primo colpo per l’azzurro, recapitando al giocatore un triennale. L’offerta sarebbe superiore a quanto percepito a Brescia nell’ultima stagione. L’eventuale approdo delle Vu Nere in Eurolega, tramite wild card o qualificazione tramite Eurocup, potrebbe spingere Abass ad accettare l’offerta.

Oltre agli esterni però i bianconeri starebbero guardando anche al mercato dei lunghi nostrani. Si guarda infatti con interesse ad Amedeo Tessitori, autore di una buona stagione a Treviso. Per il centro della Nazionale 8.1 punti e 4.6 rimbalzi in 18 di media con il 54% da due. Il giocatore sarebbe il cambio della coppia Gamble-Hunter, entrando nella rotazione a cinque cinque lunghi. Treviso però ha già allungato al pisano la propria proposta di rinnovo, ovviamente in Veneto potrebbe ritagliarsi un ruolo superiore rispetto a quello a Bologna. Si attende una decisione nei prossimi giorni.