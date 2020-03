Meneghin: “Annulleremo la stagione”

Ha parlato a Punto Nuovo Sport Show il Presidente Onorario della FIP, Dino Meneghin. L’ex giocatore della Nazionale ha parlato del proseguo della stagione. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale del Corriere della Sera.

“Il basket si ferma? È doveroso farlo per preservare la salute degli attori principali: atleti, massaggiatori e tifosi. Stiamo vivendo un momento drammatico e lo sport, il basket, fa parte di questa vita. Dobbiamo essere tutti ligi alle regole dettate dal Governo per preservare la salute. Annulleremo la stagione, è necessario farlo. La vita è più importante dello sport, in questo momento è indispensabile per dare la possibilità a tutti di salvare la propria pelle”.