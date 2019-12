Martino: “Virtus superiore a noi”

Virtus superiore in intensità, fisicità e qualità. Antimo Martino ha ammesso la superiorità bianconera nel derby:

“Complimenti alla Virtus e a Djordjevic – le parole di Martino in conferenza stampa – C’è un gap fisico importante tra noi e loro e non siamo riusciti a colmarlo. Abbiamo sbagliato buoni tiri in avvio e non voglio trovare scuse, dopo sono stati commessi troppi errori. La Virtus ha vinto meritatamente ma noi abbiamo sbagliato partita a livello corale. Ora dobbiamo resettare tutto e pensare alle prossime sfide. Noi non eravamo al meglio senza Daniel e con Fantinelli che nei giorni scorsi non è stato bene, loro invece a Sassari hanno tenuto a riposo Hunter e questo conta”.