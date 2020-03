Martino: “Mercoledì faremo una riunione per organizzare il nostro futuro. Giusto fermare lo sport”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, il coach della Fortitudo, Antimo Martino ha discusso dell’emergenza Coronavirus: “In questo momento è molto difficile programmare e come strutturare una settimana. Non sappiamo cosa può succedere di giorno in giorno. È un momento complicato per il nostro paese, ci sono problematiche molto più grandi dello sport. Oggi c’è stata una riunione in Lega per decidere come organizzare il futuro. Speriamo a breve di avere delle certezze da parte degli organi di comando”.

