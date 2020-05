Martini: “Ripartenza del basket con la Supercoppa a 18 squadre prima del campionato”

Serie A

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Roberto Martini ha parlato della ripartenza della Serie A di basket: “La ripartenza del basket è fissata da una Supercoppa a 18 squadre per dare l’avvio al campionato. Ci saranno sei gironi da tre squadre, le partite saranno rigorosamente a porte chiuse, poi i 20 settembre si giocherà la Final Four del trofeo. Si cercherà di fare il maggior numero di partite possibile per poi avviare il campionato. Il campionato partirà dal 27 settembre. Non ci sarà il blocco delle retrocessioni, saranno ancora due. La diciottesima squadra della Serie A sarà Torino che secondo la Lega soddisfa i requisiti per la promozione, con tanto di comprensibile rabbia da parte di Ravenna. Personalmente sono d’accordo con la scelta di Torino, ma questa fretta mi ha fatto storcere un po’ il naso”.